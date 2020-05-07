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В Москве умер 51 пациент с коронавирусом 

РИА Новости 3 часа назад
В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
Фото: РИА Новости
В Москве за сутки скончался 51 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Накануне жертвами COVID-19 стали еще 39 пациентов. Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в городе достигло 956 человек.

Коронавирус в России

По последним данным, в России зарегистрировали около 177 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 1600 человек скончались, порядка 23 тысяч излечились.
На Москву приходится более половины от общего числа инфицированных — 92 тысячи человек. При этом, по словам мэра Сергея Собянина, реально число больных COVID-19 в городе может достигать 300 тысяч.
Ранее сегодня градоначальник продлил ограничительные меры и режим самоизоляции до 31 мая. Кроме того, в столице ввели масочный режим в общественном транспорте и на рабочем месте, за несоблюдение которого грозит штраф.
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Общество , Сергей Собянин , Москва
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