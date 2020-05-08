«Акт отчаяния»: перчаточно-масочный режим в столице

Режим самоизоляции в столице продлевается до 31 мая, а с 12 мая маски и перчатки будут обязательны в общественном транспорте и на рабочих местах. Во сколько обойдется новое требование москвичам и насколько оно целесообразно?

Сейчас самое время запастись перчатками и масками. Вход в метро или автобус без них с 12 мая грозит москвичу штрафом 5 тысяч рублей. Нарушение режима на рабочем месте и в общественных местах, в том числе в магазинах, — 4 тысячи рублей. Пассажиров такси и водителей без масок тоже будут штрафовать, поскольку такси приравнивается к общественному транспорту.

А на предприятие могут неожиданно нагрянуть сотрудники Роспотребнадзора для проверки соблюдения режима. В таком случае накажут не только нарушителя, но и работодателя — юрлицо обяжут заплатить до 300 тысяч рублей штрафа.

Правда, не уточняется, кто и каким образом будет контролировать обязательное ношение масок и перчаток гражданами в общественных местах. По логике, исполнителями должны быть все те же, что сейчас следят за соблюдением пропускного режима — полиция, Росгвардия , билетные контроллеры, дружинники. Чтобы избежать эффекта столпотворений, как было после введение пропусков, проверка, скорее всего, будет выборочной. Вряд ли удастся останавливать каждого гражданина с открытым лицом.

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«С точки зрения репрессивных мер и контроля, мне кажется здесь проблем не возникнет. Если населению предписано носить маски, то обеспечьте их сначала. Получается, что в день при правильном их ношении нужно не менее пяти масок. Менять их нужно через час-полтора, иначе они становятся источником дополнительного риска заражения. Цена масок — от 30 до 40 рублей. Если люди собираются работать, активно как-то функционировать еще в субботу-воскресенье, то получается почти 30 дней по пять масок — 150 масок. Соответственно 4,5-5 тысяч рублей дополнительных затрат при условии, что люди сидят без работы, и очень многие из них испытывают колоссальные финансовые сложности. И еще здесь накладывать штрафы, которые мне пока не очень понятно, как вписываются в административный кодекс, я не помню там такой нормы, а она законодательно должна быть. Мне кажется, что здесь перегнули палку, и это приведет к очень серьезным социальным последствиям».

Дептранс заявил, что позаботится о том, чтобы маски и перчатки можно было купить в метро. Стоимость 30 рублей за маску, перчатки можно найти по цене 18-20 рублей за пару. Аптечные сети говорят, что и тот и другой продукт в наличие и дефицита не ожидается. О бесплатной раздаче масок, как делают в некоторых странах Европы, московские власти не заявляли. Перчатки в Европе также не вводились вместе с масочным режимом, некоторые граждане носят по собственной инициативе.

Приобретение отдано на откуп гражданам, которые в большинстве своем давно привыкли к маскам, но обязательство носить перчатки пока вызывает массу вопросов. Это стало предметом обсуждений в социальных сетях и в мессенджерах. От запросов, какие перчатки реально защищают от коронавируса, до шуток о том, что проблему решит окрашивание рук гуашью или зеленкой.

Шутят на эту тему даже ученые-медики. Комментирует доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Виктор Зуев

«Перчатки, конечно, носить лайковые, как вы понимаете, до локтя желательно. Слава богу, что штрафы, а не расстрелы — вообще хорошо бы так попробовать… Понимаете какая штука, ведь что происходит у нас сейчас? Этот вирус очень заразен, очень заразен, но он низкопатогенный, низкоболезнетворный. То, что мы, скажем, заразимся все — в этом нет ничего страшного. Почему такое предложение прозвучало? Московские власти понимают всю серьезность ситуации. У нас ведь санитарная культура населения очень низка. У нас начинается: да что вы, да это ерунда. Наше это раздолье, я его называю гнилое хвастовство — ну что без шашлыков во время пандемии обойтись нельзя? Причем с детьми… Это просто возмутительно! Этим вызвано. Это, как я считаю, акт отчаяния властей».

Но за отчаяние властей, платить придется все-же рядовым москвичам. Вирусологи, правда, успокаивают тем, что перчатки могут быть любыми. Даже тканевые, трикотажные — достаточная защита для поездки в метро. Главное, мыть руки после того как вы их снимете. А для дезинфекции перчаток достаточно их обработать санитайзером или просто постирать.

С 12 мая в Москве снова заработают все промышленные и строительные предприятия. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на работу выйдут еще 500 тысяч человек.