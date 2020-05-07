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Петербург вслед за Москвой введет обязательное ношение масок 

Lenta.ru и ещё 8 5 часов назад
Масочный режим введут в еще одном регионе России
Фото: РИА Новости
В Петербурге вслед за Москвой введут обязательный, а не рекомендательный, масочный режим. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин в эфире телеканала «Санкт-Петербург», передает «Фонтанка».
Елин объяснил, что обязательный характер масочного режима — «компенсационная мера», так как власти разрешат работать предприятиям и строительным компаниям. Обязательным также будет ношение перчаток, особенно в общественных местах и транспорте.
По данным на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, по этому показателю страна находится на пятом месте в мире. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов.
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Общество , Евгений Елин , Фонтанка.Ру , Москва , Санкт-Петербург
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