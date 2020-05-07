Масочный режим введут в еще одном регионе России

Елин объяснил, что обязательный характер масочного режима — «компенсационная мера», так как власти разрешат работать предприятиям и строительным компаниям. Обязательным также будет ношение перчаток, особенно в общественных местах и транспорте.

По данным на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, по этому показателю страна находится на пятом месте в мире. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов.