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Доктор Мясников сравнил отказ Лукашенко от карантина с групповым сексом 

Lenta.ru 5 часов назад
«Это как … групповой секс»
Фото: Reuters
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», оценил реакцию руководства Белоруссии на распространение коронавируса. В эфире «Спасибо, доктор!» на YouTube он вспомнил анекдот о групповом сексе в связи с отказом белорусов от ограничительных мер.
Мясников отметил, что практически все страны Европы ввели карантин.
«Знаете, это как анекдот про групповой секс. Все это хорошо, потому что можно и сачкануть», — сказал врач и объяснил, что «когда все вокруг» соблюдают меры ограничения, кто-то один может этого не делать.
«Если бы все страны региона не соблюдали карантин, то тогда можно было всерьез говорить о его важности», — уточнил Мясников. Он подчеркнул, что не станет отвечать на вопрос о том, правильно ли поступают в Белоруссии.
Белоруссия не вводила карантинных ограничений в связи с пандемией. Президент Александр Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг пандемии психозом. В настоящее время страна готовится отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в Минске состоится военный парад. При этом число зараженных в стране достигло 20 тысяч человек. Выздоровели с начала эпидемии 5 067 пациентов, скончались 116.
В России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека. Мясников ранее заявил, что низкое число выздоровевших после заражения коронавирусом в России объясняется тем, что в статистике отражены только те, кто был выписан из больницы.
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Общество , В мире , Александр Мясников , Александр Лукашенко
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