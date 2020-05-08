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Таблички в память о замученных НКВД демонтировали в Твери 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Таблички памяти жертвам НКВД демонтировали в Твери
Фото: globallookpress.com
Две мемориальные таблички в память о жертвах сталинских репрессий демонтировали с бывшего здания НКВД в Твери. Такое решение приняла прокуратура Центрального района.
На одной из табличек было написано: «В память о замученных. Здесь в 1930–50-е годы находилось Управление НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма». Другая гласила: «Памяти поляков из лагеря Осташков убитых НКВД в Калинине — ради предостережения мира», сообщил в Facebook активист группы «Команда V» Артём Важенков.
Здание давно принадлежит медицинской академии. Таблички провисели на его фасаде более 30 лет, пока их не потребовали снять местные коммунисты. Они заявили, что в здании якобы не было никаких расстрелянных поляков, хотя по данным «Мемориала», 5 марта 1940 года здесь были казнены более шести тысяч польских военнопленных — узников Осташковского лагеря.
К вопросу законности установки табличек подключилась прокуратура и приняла решение: мемориальные доски снять, так как нет документов, подтверждающих законность их установки.
Также прокуратура ссылается на директиву от 1995 года, которая гласит: «Отображённое на мемориальной доске наименование не основано на документальных фактах, связанных с приведением в исполнение приговора в отношении указанных лиц из лагеря Осташков в здании, расположенном по адресу: город Тверь, ул. Советская, д. 4».
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Комментарии
Общество , Генпрокуратура РФ , Мемориал , Тверь
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