Пика не будет: новый прогноз по коронавирусу в РФ

Врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил, что Россия может преодолеть эпидемию нового коронавируса без взрывного пика. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Безносенко отметил, что в последние пять дней прирост выявленных пациентов был связан с увеличением объемов тестирования, а не с распространением вируса. Благодаря тестам удается выявлять бессимптомных носителей и людей, которые легко переносят вирус.
Медик отметил, что сейчас в основных коронавирусных больницах лечатся меньше человек, чем две-три недели назад.
«Вполне возможен сценарий без взрывного пика», — подчеркнул специалист.
Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что переломным станет момент, когда число выздоровевших за сутки начнет превышать количество заболевших. По его мнению, произойдет это в конце мая-начале июня.
Как писал «Рамблер», ранее глава НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявил, что принятые в России меры повлияли на ситуацию и сгладили рост кривой заболеваемости, поэтому пик может быть сглаженным, а не ярко выраженным.