Пика не будет: новый прогноз по коронавирусу в РФ

Безносенко отметил, что в последние пять дней прирост выявленных пациентов был связан с увеличением объемов тестирования, а не с распространением вируса. Благодаря тестам удается выявлять бессимптомных носителей и людей, которые легко переносят вирус.

Медик отметил, что сейчас в основных коронавирусных больницах лечатся меньше человек, чем две-три недели назад.

«Вполне возможен сценарий без взрывного пика», — подчеркнул специалист.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что переломным станет момент, когда число выздоровевших за сутки начнет превышать количество заболевших. По его мнению, произойдет это в конце мая-начале июня.