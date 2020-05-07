Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая 

Lenta.ru 7 часов назад
Москвичам рассказали, к чему готовиться 12 мая
Фото: ТАСС
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая. Информация о первом этапе опубликована на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Так, с 12 мая к работе смогут вернуться предприятия промышленности и строительства. В том числе будет возобновлено строительство дорог, школ, детских садов и других «необходимых городу объектов», на предприятиях будет соблюдаться санитарно-эпидемиологический режим. Как объяснил Собянин, в нынешних условиях это наименее опасно, так как сотрудники промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями и там проще обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.
На рабочие места вернутся те, чье присутствие необходимо по технологическим причинам. Граждане с хроническими заболеваниями и беременные не должны возвращаться на работу, недопустимо присутствие на рабочих местах тех, у кого повышенная температура и ОРВИ. В рабочих помещениях должно быть обеспечено социальное дистанцирование или же установлены перегородки, а все сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты. Работодатели должны будут выборочно тестировать сотрудников на коронавирус. При несоблюдении требований предприятия и строительные площадки будут закрывать, контроль будет обеспечивать Роспотребнадзор.
Собянин также уточнил, что годовые оценки за 2019-2020 учебный год в школах будут выставлены не позднее 15 мая. С 18 по 31 мая школьники 1-8 и 10 классово будут заниматься дистанционно в режиме консультаций для повторения пройденного материала, домашних заданий и оценок не будет. Ученики 9 и 11 классов продолжат учиться дистанционно до 31 мая. Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая.
Режим самоизоляции в Москве будет продлен до 31 мая, до этого же числа автоматически продлится действие рабочих пропусков. Продление срока действия и обмен неиспользованных билетов на проезд в общественном транспорте будет производиться после 31 мая.
По данным на 7 мая, в Москве с начала пандемии выявили 92 676 случаев заражения коронавирусом — 6703 за последние сутки. Выздоровели 9227 человек, умерло 905. Всего по России насчитывается 177 160 случаев заражения.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Последние новости
Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса В Москве умер 51 пациент с коронавирусом В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
Комментарии 43
Общество , Сергей Собянин , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение