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Врачи нашли способ спасти тяжелобольных с коронавирусом 

Мария Иванова 9 часов назад
Врачи нашли способ спасти тяжелобольных с коронавирусом
Фото: ТАСС
Врачи из медицинского комплекса Маунт-Синай (Нью-Йорк) пришли к выводу, что разжижающие кровь препараты могут спасти пациентов, тяжело переносящих COVID-19. Об этом сообщает CNN.
Телеканал отмечает, что новые данные помогут решить проблему, которая потрясла врачей, — тромбы по всему телу, которые осложняют и без того тяжелую для лечения болезнь.
«Пациенты, которые получали антикоагулянты, чувствовали себя лучше, чем те, кто их не принимал», — рассказал доктор Валентин Фустер.
Фустер и его коллеги осмотрели более 2700 пациентов, проходивших лечение в комплексе Маунт-Синай. Начиная с марта, некоторым из этих пациентов давали антикоагулянты.
В итоге оказалось, что только 29 процентов пациентов на ИВЛ, получавших эти препараты, скончались, по сравнению с 63 процентами умерших, которые не принимали антикоагулянты.
При этом исследователи не обнаружили, что разжижающие кровь лекарства слишком часто приводили к проблемам с кровотечениями (один из рисков, связанных с приемом антикоагулянтов).
Фустер отметил, что разные пациенты получали разные дозы и разные типы препаратов.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава Комитета Госдумы по охране здоровья, врач Дмитрий Морозов рассказал, что одним из осложнений коронавируса становится развитие ДВС-синдрома.
ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свертывание) — патологический процесс, при котором образуются тромбы в сосудах в сочетании с несвертываемостью крови, приводящей к множественным массивным кровоизлияниям.
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Общество , Дмитрий Морозов , Госдума , Нью-Йорк
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