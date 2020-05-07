Врачи нашли способ спасти тяжелобольных с коронавирусом 

Врачи из медицинского комплекса Маунт-Синай ( Нью-Йорк ) пришли к выводу, что разжижающие кровь препараты могут спасти пациентов, тяжело переносящих COVID-19. Об этом сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что новые данные помогут решить проблему, которая потрясла врачей, — тромбы по всему телу, которые осложняют и без того тяжелую для лечения болезнь.

«Пациенты, которые получали антикоагулянты, чувствовали себя лучше, чем те, кто их не принимал», — рассказал доктор Валентин Фустер.

Фустер и его коллеги осмотрели более 2700 пациентов, проходивших лечение в комплексе Маунт-Синай. Начиная с марта, некоторым из этих пациентов давали антикоагулянты.

В итоге оказалось, что только 29 процентов пациентов на ИВЛ, получавших эти препараты, скончались, по сравнению с 63 процентами умерших, которые не принимали антикоагулянты.

При этом исследователи не обнаружили, что разжижающие кровь лекарства слишком часто приводили к проблемам с кровотечениями (один из рисков, связанных с приемом антикоагулянтов).

Фустер отметил, что разные пациенты получали разные дозы и разные типы препаратов.

Как сообщал «Рамблер», ранее глава Комитета Госдумы по охране здоровья, врач Дмитрий Морозов рассказал, что одним из осложнений коронавируса становится развитие ДВС-синдрома.

ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свертывание) — патологический процесс, при котором образуются тромбы в сосудах в сочетании с несвертываемостью крови, приводящей к множественным массивным кровоизлияниям.