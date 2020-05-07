Умер известный историк спецслужб

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Известный историк спецслужб, писатель и журналист Владимир Антонов скончался в возрасте 76 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). Причины смерти полковника в отставке не называются.

Антонов написал более 50 книг. Его работы посвящены легендарным сотрудникам и блестящим операциях отечественной внешней разведки.

Среди его книг — изданные в серии «Жизнь замечательных людей» биографии «Конон Молодый», «Яков Серебрянский», « Павел Судоплатов », «Наум Эйтингон» и «Кембриджская пятерка». В 2003 году за книгу «Тайные информаторы Кремля. Женщины в разведке» Антонов получил премию СВР России за лучшие произведения в области литературы и искусства.

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