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Скончался историк и журналист Владимир Антонов 

News.ru и ещё 5 8 часов назад
Умер известный историк спецслужб
Фото: svr.gov.ru
Известный историк спецслужб, писатель и журналист Владимир Антонов скончался в возрасте 76 лет.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). Причины смерти полковника в отставке не называются.
Антонов написал более 50 книг. Его работы посвящены легендарным сотрудникам и блестящим операциях отечественной внешней разведки.
Среди его книг — изданные в серии «Жизнь замечательных людей» биографии «Конон Молодый», «Яков Серебрянский», «Павел Судоплатов», «Наум Эйтингон» и «Кембриджская пятерка». В 2003 году за книгу «Тайные информаторы Кремля. Женщины в разведке» Антонов получил премию СВР России за лучшие произведения в области литературы и искусства.
Ранее NEWS.ru сообщал о смерти Олега Большакова — крупнейшего советского и российского специалиста по истории арабских стран эпохи Средневековья.
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Общество , Другое , Павел Судоплатов , Владимир Антонов
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