Умер основатель и духовник Введенского женского монастыря в Иваново архимандрит Амвросий (Юрасов), сообщается на сайте монастыря.

Отмечается, что он находился в больнице с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.

"Несколько дней он находился в больнице с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Сегодня утром батюшку причастили и увезли в реанимацию, через два часа батюшка скончался", — говорится в сообщении.

Архимандриту Амвросию был 81 год.

Архимандрит Амвросий (в миру Александр Игнатьевич Юрасов) родился в 1938 году в селе Огни Алтайского края. В 1965 году поступил в Московскую духовную семинарию, в 1970 году — в Московскую духовную академию. Принял монашеский постриг в Троице-Сергиевой лавре 6 декабря 1968 года, позднее был рукоположен во иеромонаха.

В 1976 году был переведен в Почаевскую лавру, где был возведен в сан игумена. В 1983 году был принят в Ивановскую епархию. Весной 1990 года был назначен настоятелем Введенского храма в Иваново.

COVID-19

В России выявили 177 160 случаев коронавирусной инфекции. Погибли 1625 человека, выздоровели почти 24 тысячи.

Всего в мире, по данным ВОЗ, заражено более 3,5 миллиона человек, более 247 тысяч — скончались. Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в мире заболели 3,8 миллиона человек, выздоровели 1,3 миллиона.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.