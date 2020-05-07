Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер архимандрит Амвросий, у которого подозревали коронавирус 

РИА Новости и ещё 2 10 часов назад
Умер основатель и духовник Введенского женского монастыря в Иваново архимандрит Амвросий (Юрасов), сообщается на сайте монастыря.
Отмечается, что он находился в больнице с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.
"Несколько дней он находился в больнице с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Сегодня утром батюшку причастили и увезли в реанимацию, через два часа батюшка скончался", — говорится в сообщении.
Архимандриту Амвросию был 81 год.
Архимандрит Амвросий (в миру Александр Игнатьевич Юрасов) родился в 1938 году в селе Огни Алтайского края. В 1965 году поступил в Московскую духовную семинарию, в 1970 году — в Московскую духовную академию. Принял монашеский постриг в Троице-Сергиевой лавре 6 декабря 1968 года, позднее был рукоположен во иеромонаха.
В 1976 году был переведен в Почаевскую лавру, где был возведен в сан игумена. В 1983 году был принят в Ивановскую епархию. Весной 1990 года был назначен настоятелем Введенского храма в Иваново.

COVID-19

В России выявили 177 160 случаев коронавирусной инфекции. Погибли 1625 человека, выздоровели почти 24 тысячи.
Всего в мире, по данным ВОЗ, заражено более 3,5 миллиона человек, более 247 тысяч — скончались. Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в мире заболели 3,8 миллиона человек, выздоровели 1,3 миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последние новости
Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом дома Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом дома Ученые предсказали наступление катастрофической жары Ученые предсказали наступление катастрофической жары
Комментарии 29
Общество , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение