В России назвали стоимость вакцины от коронавируса 

Глава российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов заявил, что первые серии вакцины от коронавируса могут стоит по 1500 рублей за прививку. Об этом сообщает РИА Новости.

Морозов отметил, что такая сумма сопоставима со стоимостью премиальной вакцины от гриппа или клещевого энцефалита.

Препарат нужно создать очень оперативно. По словам Морозова, все, что создается в таком режиме, стоит дорого, так как нет многосерийного производства и выпускаются небольшие объемы.

«А дальше, по мере увеличения объема выпуска, мы выйдем на уровень цены хорошей гриппозной вакцины», — заверил Морозов.

В Biocad совместно с Институтом экспериментальной медицины создают живую вакцину на основе аттенуированной основы вируса гриппа, совместно с центром «Вектор» — вакцину на основе везикулярного стоматита.

Как писал «Рамблер», Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в свой перечень перспективных вакцин от коронавируса девять российских разработок. Всего к 23 апреля в мире создали 83 препарата, 77 из них находятся на стадии доклинических исследований, а шесть уже начали испытывать на людях.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что испытания российских вакцин от нового коронавируса демонстрируют обнадеживающие результаты. По его мнению, российские исследователи смогут выйти на лекарственный препарат, который будет работать.

Однако доктор медицинских наук, иммунолог и вирусолог Владислав Жемчугов предупреждал, что гарантий создания действующей вакцины нет. По его словам, вакцину создать удастся, если будет доказано, что после болезни у людей формируется длительный иммунитет.