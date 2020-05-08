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Россиянам назвали сроки выхода из режима ограничений 

Вероника Полынина и ещё 4 5 минут назад
Россиянам назвали сроки выхода из режима ограничений
Фото: ТАСС
Россия может выйти из режима ограничений в конце мая — начале июня. Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.
При этом, по словам вице-премьера, ситуация, когда новые случаи заражения станут единичными, будет возможна лишь к концу лета при полном соблюдении ограничительных мер.
Как писал «Рамблер», к 8 мая количество выявленных в России человек с коронавирусом достигло 187 859, прирост зараженных за сутки составил 10 699 человек. Лидерами по числу выявленных случаев являются Москва (98 522 за все время наблюдения), Подмосковье (18 350) и Санкт-Петербург (6565). За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.
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Общество , Дмитрий Чернышенко , ИТАР-ТАСС
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