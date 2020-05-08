Россиянам назвали сроки выхода из режима ограничений 

При этом, по словам вице-премьера, ситуация, когда новые случаи заражения станут единичными, будет возможна лишь к концу лета при полном соблюдении ограничительных мер.

Как писал «Рамблер», к 8 мая количество выявленных в России человек с коронавирусом достигло 187 859, прирост зараженных за сутки составил 10 699 человек. Лидерами по числу выявленных случаев являются Москва (98 522 за все время наблюдения), Подмосковье (18 350) и Санкт-Петербург (6565). За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.