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Умер заразившийся коронавирусом иеродиакон Данилова монастыря 

Мария Иванова и ещё 4 10 часов назад
Умер заразившийся коронавирусом иеродиакон Данилова монастыря
Фото: ТАСС
Иеродиакон московского Данилова монастыря Димитрий (Николаев) скончался из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Наместник монастыря, епископ Солнечногорский Алексий (Поликарпов) рассказал агентству, что у иеордиакона начались осложнения болезни сердца.
«Спровоцированы они были, естественно, этим вирусом, потому что у него началось уже заболевание, и его, соответственно, поместили в больницу», — отметил Поликарпов.
Как писал «Рамблер», среди заразившихся коронавирусом в столичном регионе оказались священнослужители храмов и монастырей. В начале недели стало известно о смерти от коронавируса митрополита, почетного настоятеля московского храма Воздвижения Креста Господня Ионы (Карпухина).
Позже скончался главный врач Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии, игумен Тихон (Барсуков).
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