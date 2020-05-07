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Собянин призвал не ходить на салют в День Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан не приходить на салют 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России 24». Собянин подчеркнул, что скопление людей во время салюта грозит массовым заражением.

Собянин заявил о 300 тысячах больных COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил , что в столице коронавирусом больны около 300 тысяч человек. За последние сутки в Москве было выявлено 6703 человека с коронавирусом. За все время в столице зарегистрировали 92 676 случаев заражения COVID-19. Сергей Собянин заявил, что «реально больных в городе еще больше».

В РФ побит рекорд по новым случаям COVID-19

Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 11 231, до 177 160 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба. Накануне прирост составлял 10 559 человек. За день до этого — 10 102, еще днем ранее — 10 581.

В Москве объявили о новой мере против коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил , что с 12 мая ношение масок и перчаток в общественном транспорте столицы станет обязательным. Он уточнил, что система цифровых пропусков в городе сохранится и после введения масочного режима.

Решена судьба повышения налогов в России