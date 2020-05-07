Собянин призвал не ходить на салют в День Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан не приходить на салют 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России 24». Собянин подчеркнул, что скопление людей во время салюта грозит массовым заражением.
Собянин заявил о 300 тысячах больных COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице коронавирусом больны около 300 тысяч человек. За последние сутки в Москве было выявлено 6703 человека с коронавирусом. За все время в столице зарегистрировали 92 676 случаев заражения COVID-19. Сергей Собянин заявил, что «реально больных в городе еще больше».
В РФ побит рекорд по новым случаям COVID-19
Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 11 231, до 177 160 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба. Накануне прирост составлял 10 559 человек. За день до этого — 10 102, еще днем ранее — 10 581.
В Москве объявили о новой мере против коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 12 мая ношение масок и перчаток в общественном транспорте столицы станет обязательным. Он уточнил, что система цифровых пропусков в городе сохранится и после введения масочного режима.
Решена судьба повышения налогов в России
Налоги в России не изменятся кардинально из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил «Ведомостям».