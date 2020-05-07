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В России умерли более 1600 пациентов с коронавирусом 

Мария Иванова 12 часов назад
В России умерли более 1600 пациентов с коронавирусом
Фото: ТАСС
За последние сутки в России умерли 88 пациентов с подтвержденным новым коронавирусом, общее количество умерших достигло 1625. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
За прошлые сутки в стране умерли 86 заразившихся коронавирусом, днем ранее — 95 пациентов.
Россия занимает пятое место в мире по количеству выявленных случаев, но смертность среди зараженных в РФ ниже, чем в других странах из топ-10. По данным университета Джонса Хопкинса, во Франции (шестое место) за все время зарегистрировали 174 224 пациента, 25 812 из них умерли, а в Германии (седьмое место) выявили 168 162 зараженных, 7275 из которых умерли.
Как писал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 11 231 человека с коронавирусом. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 177 160 пациентов, 23 803 из них выздоровели.
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