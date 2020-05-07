Умершего от COVID-19 Микрина похоронят в Мытищах

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Генконструктор пилотируемых программ России Евгений Микрин , на днях скончавшийся после заболевания COVID-19, будет похоронен на Военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщается на сайте Ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Евгений Анатольевич Микрин будет похоронен 8 мая 2020 года на Федеральном военном мемориальном кладбище в городе Мытищи Московской области. Ритуал состоится в 11.00", — говорится в сообщении.

В связи с пандемией коронавируса церемония прощания проводится в закрытом формате. Траурный митинг, посвященный памяти Микрина, будет организован после объявления о снятии карантинных мер, отмечается на сайте.

Микрин скончался на 65-м году жизни. Он был генеральным конструктором — первым заместителем генерального директора РКК "Энергия" , академиком РАН , профессором, доктором технических наук. В должности генконструктора пилотируемых программ России он руководил всеми перспективными темами в области пилотируемой космонавтики.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.