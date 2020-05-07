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На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом 

Lenta.ru 12 часов назад
На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом. Аудиозапись общения главы региона с коллегами опубликована в Telegram-канале «Подъем».
На совещании, которое состоялось в начале апреля, обсуждались методы дезинфекции общественных пространств. В частности, речь шла об использовании технологии, которая действует по принципу тумана, и охватывает большую территорию. Участники беседы обсудили территории, где планируется пробное распыление.
Артамонов предложил делать это в местах массового скопления людей, например, близ рынков.
«Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: "ай-ай, ой-ой, сейчас нас, как клещей, потравят"», — говорит человек, которого Telegram-канал называет губернатором.
Одна из собеседниц главы региона предложила обработать набережную. «У нас на набережной постоянно тусуются, как Анатолий Владимирович их назвал, гопники», — сказала она. Также на совещании назвали жителей, которые не соблюдают изоляцию, «слабыми умом».
Изданию «Мост ТВ» в пресс-службе администрации Липецкой области подтвердили подлинность записи, но заявили, что слова губернатора были вырваны из контекста.
«От массовой дезинфекции и химикатов в итоге отказались в принципе в пользу точечной обработки — метод показал слишком большой расход раствора», — говорится в сообщении.
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Общество , Видео , Политика , Игорь Артамонов , Липецкая Область
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