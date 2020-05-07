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Ветеран Великой Отечественной войны вылечилась от коронавируса 

Lenta.ru 17 часов назад
Ветеран ВОВ вылечилась от коронавируса
Фото: Lenta.ru
В Приморье женщина, ветеран Великой Отечественной войны, вылечилась от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
«Среди тех, кто справился с болезнью, — трое детей, а также 94-летняя женщина — ветеран Великой Отечественной войны», — сообщили местные власти. При этом указывается, что в регионе растет число пациентов, которые находятся в больницах в тяжелом состоянии.
Всего в Приморском крае выявлено 727 случаев заражения коронавирусом, более 50 человек находятся в тяжелом состоянии. С начала эпидемии в регионе умерли восемь человек, а выздоровели 130.
В конце апреля 93-летняя жительница Казахстана вылечилась от коронавируса. С 7 апреля она находилась в многопрофильной больнице Нур-Султана и в процессе лечения прошла через реанимационное отделение. При выписке пенсионерка сорвала аплодисменты врачей, которые проводили ее из больницы.
Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 165 929 человек. С начала эпидемии скончались от осложнений 1 537 человек, вылечились — 21 327. За последние 24 часа на территории страны выявили 10 599 новых инфицированных.
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