Названо общее число выявленных случаев COVID-19 в России 

К утру 7 мая мая в России выявили 177 160 случаев коронавируса, 23 803 человека уже выздоровели, 1625 скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Число активных случаев (те, кого еще не выписали) составляет 151 732.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в стране выявили 11 231 новый случай коронавируса. Накануне прирост составлял 10 559 человек. За день до этого — 10 102, еще днем ранее — 10 581.

Лидерами по общему количеству пациентов с коронавирусом в стране остаются Москва (92 676 человек выявлены за все время наблюдения), Подмосковье (17 432) и Санкт-Петербург (6190).