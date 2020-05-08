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В подмосковных автобусах будут продавать медицинские маски 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
В подмосковных автобусах будут продавать маски
Фото: РИА Новости
В подмосковных автобусах будут продавать медицинские маски. Оплатить покупку можно картой «Стрелка» или банковской картой.
Новая услуга будет введена с 12 мая в связи с действием масочного режима на территории региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Андрея Воробьёва в Instagram.
Маску необходимо будет надевать для проезда в общественном транспорте, в том числе и такси. За нарушение правил предусмотрен штраф в 4 тысячи рублей.
В Москве обязательными с 12 мая в транспорте станут не только маски, но и перчатки. Иметь при себе средства индивидуальной защиты необходимо также и в магазинах и других общественных местах.
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Общество , Новости Москвы , Андрей Воробьев
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