В баню и на рыбалку: как Россия выходит из карантина

Регионы России начали снимать ограничительные меры, принятые ранее в связи с распространением коронавируса. В некоторых городах уже работают магазины одежды и парикмахерские, а также салоны оптики, автосалоны и строительные магазины. Местные жители также могут сходить в баню или выехать на рыбалку. О том, где отказываются от карантина — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов разработать планы снятия ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 11 мая в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом он заявил на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

«Где-то жесткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определенное обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков», — заявил он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ряд факторов, которые станут основанием для отмены ограничений в регионах РФ. Среди них оказались: темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд для госпитализации новых пациентов и показатели охвата тестирования — оценка этих факторов позволит понять, насколько широко инфекция распространена в том или ином регионе. При этом все эти показатели будут оцениваться ретроспективно за одну или две недели из расчета инкубационного периода.

В целом ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, будут снимать в три этапа, заявила Попова: «Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены».

Тем временем в ряде регионов России ослабления режима самоизоляции уже начались. Так, в Калининграде в последних числах апреля выстроились огромные очереди в отдельно стоящие строительные магазины, передает ОТР. Впускают в торговые залы только в масках и с соблюдением дистанции. Некоторые точки ввели лимит посетителей, чтобы избежать столпотворения. При этом люди приходят с целыми списками необходимого и стоят в очередях часами.

«Сгорают лампочки и розетки. Много таких мелких накоплений, которые требуют похода в магазин. Страшно, но есть какие-то меры безопасности», — признался один из местных жителей ОТР.

Согласно статистике оперштаба по борьбе с COVID-19, ситуация в регионе сейчас действительно относительно благополучная — за последние сутки в регионе было зарегистрировано всего 17 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Карелии в пяти муниципалитетах уже открылись все магазины площадью до 200 квадратных метров, парикмахерские, а также косметические салоны. Кроме того, на майских выходных там также разрешили попариться — в регионе заработали общественные бани. Взрыва заболеваемости это пока не вызвало — за сутки в регионе выявили всего 12 новых пациентов.

В Воронеже с 14 апреля открылись парикмахерские и салоны оптики. Выходить на работу также разрешается сотрудникам судов, адвокатских и нотариальных контор, органов дознания и следствия, судебно-экспертных учреждений, а также организаций, оказывающих ритуальные услуги.

В начале мая в регионе начали работу и торговые центры, сообщает воронежское издание «МОЕ! Online». Как объяснили представители администраций ТЦ, им разрешено осуществлять деятельность с соблюдением мер по обеспечению санитарной безопасности. Однако прежнего удовольствия такой шопинг уже не приносит — покупателям приходится не только регулярно обрабатывать руки санитайзером, но и выстаивать огромные очереди на входе в магазины, куда пускают только ограниченными группами. Тем временем за минувшие сутки положительные результаты тестов на коронавирус в области получили 30 пациентов.

В Саратовской области первых посетителей по предварительной записи уже принимают парикмахерские, химчистки и автосалоны. При этом в зале должен находится только один клиент, а работники обязаны надевать средства индивидуальной защиты.

«Такие требования не являются чрезмерными. А предприниматели сами будут решать, насколько выгодно им работать в условиях, если в зале несколько кресел, а будет использоваться только одно», — отметила руководитель регионального отделения «Опоры России», собственница салона красоты Наталья Панферова.

При этом по сравнению с другими регионами в Саратовской области эпидемиологическая ситуация не столь благополучна: 6 мая там отчитались о 98 выявленных случаях COVID-19.

Самым «открытым» регионом оказалась Башкирия, где за минувшие сутки выявили 24 новых пациента с COVID-19. В первых числах мая там уже заработали салоны связи, многофункциональные центры, ветеринарные клиники, зоомагазины, ритуальные салоны, химчистки, автосервисы, магазины строительных и хозяйственных товаров, товаров для сада и дачи, запчасти, магазины тканей, детской одежды, товаров для охоты и рыбалки, салоны оптики, парикмахерские, адвокатские и нотариальные конторы.

В качестве ослабления мер жителям Башкирии также разрешили ездить на рыбалку — правда только со специальным разрешением, которое можно оформить онлайн.

В ближайшие дни новые возможности получат жители Пермского края — к концу майских праздников там обещают открыть центры мануальной терапии и парикмахерские, а также облегчить масочный режим и разрешить бегать по утрам. Послабления будут приняты, если ситуация в регионе не ухудшится, предупреждают власти. 6 мая там обнаружили 25 человек с коронавирусом нового типа.

После Дня Победы восстановить работу магазинов одежды и стройматериалов планируют и в Бурятии. «Проблемы есть, но мы понимаем, что все практики их решения мы знаем, круг контактных понимаем, с ними работаем. С учетом этого, готовы идти на снижение мер ограничений и планируем сразу после Дня Победы с 10-го числа пойти на дополнительное снятие ограничений», — цитирует слова главы региона Алексея Цыденова пресс-служба.

Он также пояснил, что снятие ограничений не коснется массовых мероприятий, театров, кинотеатров и объектов общепита. Повременить с открытием придется и салонам красоты, баням и саунам.

«В первую очередь будут открываться бытовые службы, а также торговые предприятия, занимающиеся продажей непродовольственных товаров. Вновь заработают не только магазины строительных материалов, но и магазины одежды и различные сервисы — места, где нет массового скопления людей единовременно. Предприятия сферы услуг, где есть непосредственное взаимодействие человека с человеком — массажные салоны, бани, сауны пока не будут открываться», — указано в сообщении.

По последним данным, в регионе за сутки COVID-19 выявлен у 43 человек.