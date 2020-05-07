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В Крыму заговорили об отмене курортного сезона 

Мария Иванова и ещё 16 11 часов назад
В Крыму заговорили об отмене курортного сезона
Фото: ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон на полуострове вряд ли начнется в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Аксенов подчеркнул, что курортная сфера и общепит в Крыму остаются без перспективы открытия в ближайшее время.
«Понимание, что курортный сезон вряд ли, честно говорим, состоится», — сказал он.
Аксенов отметил, что предприятия курортной сферы могут открыться только при благоприятном развитии ситуации с коронавирусом.
Как писал «Рамблер», с 12 мая в Крыму вводится обязательный масочный режим в общественных местах. С 18 мая начнут работать некоторые предприятия и организации, но не отели, санатории и пансионаты.
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Общество , Сергей Аксенов , Республика Крым
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