В Крыму заговорили об отмене курортного сезона 

Аксенов подчеркнул, что курортная сфера и общепит в Крыму остаются без перспективы открытия в ближайшее время.

«Понимание, что курортный сезон вряд ли, честно говорим, состоится», — сказал он.

Аксенов отметил, что предприятия курортной сферы могут открыться только при благоприятном развитии ситуации с коронавирусом.

Как писал «Рамблер», с 12 мая в Крыму вводится обязательный масочный режим в общественных местах. С 18 мая начнут работать некоторые предприятия и организации, но не отели, санатории и пансионаты.