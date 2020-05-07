Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 11 231, до 177 160 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Накануне прирост составлял 10 559 человек. За день до этого — 10 102, еще днем ранее — 10 581.

У 48,7 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

За последние сутки после выздоровления выписали еще 2476 человек, 88 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 23 803 пациента, 1625 человек скончались.

Новые случаи коронавируса выявили в 84 регионах. Топ-10 лидеров по приросту выглядит так: Москва (6703), Подмосковье (842), Нижегородская область (312), Санкт-Петербург (306), Дагестан (105), Татарстан (105), Краснодарский край (99), Ямало-Ненецкий АО (93), Северная Осетия (89), Рязанская область (86).

За ними следуют: Тульская область (85), Кабардино-Балкария (83), Башкирия (83), Ростовская область (80), Калужская область (79), Владимирская область (78), Свердловская область (76), Брянская область (75), Тамбовская область (75), Курская область (68), Самарская область (67), Новосибирская область (67), Волгоградская область (64), Ленинградская область (63), Ивановская область (58), Чувашия (58), Коми (56), Смоленская область (55), Ярославская область (55), Орловская область (52).

Менее 50 пациентов прибавилось в следующих регионах: Ингушетия (49), Бурятия (49), Липецкая область (47), Приморский край (43), Хабаровский край (43), Мордовия (41), Саратовская область (41), Якутия (37), Мурманская область (35), Белгородская область (34), Воронежская область (34), Пензенская область (34), Ульяновская область (32), Крым (32), Марий Эл (31), Оренбургская область (31), Чечня (29), Калмыкия (28), Челябинская область (27), Пермский край (26), Архангельская область (25), Астраханская область (25), Кировская область (25), Тюменская область (25), Ставропольский край (23), Красноярский край (23), Новгородская область (21).

Менее 20 новых пациентов: Костромская область (18), Кемеровская область (18), Псковская область (17), Алтайский край (17), Тверская область (16), Калининградская область (16), Забайкальский край (16), Ханты-Мансийский АО (14), Хакасия (12), Омская область (11).

Менее 10: Карелия (9), по 6 — Карачаево-Черкессия, Иркутская область, Амурская область, Еврейская АО, Севастополь, по 5 — Вологодская область, Курганская область, по 4 — Адыгея и Тыва, по 2 — Республика Алтай, Томская область, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, по 1 — Ненецкий автономный округ и Чукотский АО.