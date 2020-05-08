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ТАСС узнал об усилении контроля за самоизоляцией в Москве и области 9 мая 

Говорит Москва и ещё 15 6 часов назад
Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах.
В свою очередь Сергей Собянин попросил москвичей не приходить смотреть салют 9 Мая.
«Не надо приходить на салют, не надо устраивать толпу. Посмотрите пролёт самолётов, салют со своих балконов, если это возможно, или по телевидению», — призвал мэр в эфире «России 24».
Ранее начальник Главконтроля Евгений Данчиков пояснил, что разгон облаков ко Дню Победы в Москве состоится. Это будет сделано для обеспечения безопасности полётов военной авиации, а не для прогулок граждан.
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Общество , Видео , Самоизоляция
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