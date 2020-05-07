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В России придумали систему контроля за ношением масок 

Говорит Москва 15 часов назад
В РФ придумали систему контроля за ношением масок
Фото: ТАСС
В России придумали систему контроля за ношением масок. Видеонаблюдение позволит выяснить, имеет ли человек при себе средства индивидуальной защиты и соблюдается ли в магазинах социальная дистанция.
Как пишет «Коммерсантъ», в Нижегородской области отслеживать нарушение масочного режима планируется при помощи проекта «Ростелекомом» и NtechLab. Система распознает силуэт, передаёт информацию в базу видеоаналитики, и по итогам будет формироваться отчётность.
Газета пишет, что помимо Нижегородской области NtechLab, которая на 100% принадлежит кипрской структуре, ведёт переговоры с властями ещё нескольких регионов.
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