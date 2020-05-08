Активистка Навального призналась в теневом бизнесе

Бизнесмен из Красноярска Светлана Алвес, которая пиарила программу блогера Алексея Навального «5 шагов для России » и жаловалась на недостаточную помощь предпринимателям со стороны государства, призналась, что не оформляла своих сотрудников на работу и не платила налоги. Об этом она рассказала журналисту Алексею Пивоварову

Признание стало фрагментом очередного выпуска на youtube-канале Пивоварова, который был посвящен пандемии коронавируса и помощи бизнесменам и гражданам со стороны государства. Алвес начала с того, что ее бизнес — частный детский сад — остался без прибыли, что ей нечем выплачивать зарплату своим сотрудникам, а государство не оказало никакой материальной помощи. На уточняющий вопрос журналиста о том, как женщина поступила с работниками (отправила в отпуск или уволила), та ответила:

«Они у меня работают неофициально. Получилось так, что обещанную сумму в 12 тысяч рублей [МРОТ] они не получат от государства, потому что они неофициально работают. Я не смогла им оплатить ни отпуск, ни зарплату. Пока они просто ждут своей зарплаты и начала работы», — заявила Алвес.

Неофициальное трудоустройство бизнесвумен объяснила тем, что она не задумывалась о трудоустройстве и налогах, потому что «в России каждый сам за себя».

«Я не особо думаю о каких-то налогах. Сама открыла детский сад, сама работаю, всем хорошо плачу. <…>. Знаете, эти выплаты не спасли бы моих сотрудников. У них намного больше зарплата», — заключила собеседница.

Незадолго до этого, напомним, Навальный опубликовал видеоролик, на котором Светлана Алвес жаловалась на то, что 15 ее сотрудников остались без зарплаты, потому что «никаких обещанных выплат не было».