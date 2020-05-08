Активистка Навального призналась в теневом бизнесе

Бизнесмен из Красноярска Светлана Алвес, которая пиарила программу блогера Алексея Навального «5 шагов для России» и жаловалась на недостаточную помощь предпринимателям со стороны государства, призналась, что не оформляла своих сотрудников на работу и не платила налоги. Об этом она рассказала журналисту Алексею Пивоварову.
Признание стало фрагментом очередного выпуска на youtube-канале Пивоварова, который был посвящен пандемии коронавируса и помощи бизнесменам и гражданам со стороны государства. Алвес начала с того, что ее бизнес — частный детский сад — остался без прибыли, что ей нечем выплачивать зарплату своим сотрудникам, а государство не оказало никакой материальной помощи. На уточняющий вопрос журналиста о том, как женщина поступила с работниками (отправила в отпуск или уволила), та ответила:
«Они у меня работают неофициально. Получилось так, что обещанную сумму в 12 тысяч рублей [МРОТ] они не получат от государства, потому что они неофициально работают. Я не смогла им оплатить ни отпуск, ни зарплату. Пока они просто ждут своей зарплаты и начала работы», — заявила Алвес.
Неофициальное трудоустройство бизнесвумен объяснила тем, что она не задумывалась о трудоустройстве и налогах, потому что «в России каждый сам за себя».
«Я не особо думаю о каких-то налогах. Сама открыла детский сад, сама работаю, всем хорошо плачу. <…>. Знаете, эти выплаты не спасли бы моих сотрудников. У них намного больше зарплата», — заключила собеседница.
Незадолго до этого, напомним, Навальный опубликовал видеоролик, на котором Светлана Алвес жаловалась на то, что 15 ее сотрудников остались без зарплаты, потому что «никаких обещанных выплат не было».
«Выплаты имеются, но определенному количеству граждан и на определенных условиях, которых даже может и не существует. Я от имени всех матерей, от имени всех индивидуальных предпринимателей требую нам пособий, выплат в достойном размере», — говорила владелица детского сада.