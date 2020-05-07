«На женщине»: Познер рассказал, как хочет умереть

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Телеведущий Владимир Познер заявил, что хотел бы умереть быстро, «с женщиной или на теннисном корте». Такое признание он сделал в YouTube-шоу «В гостях у Гордона».

По словам Познера, он довольно часто думает о смерти.

«Конечно, не хочется. Совсем. Но, когда придет этот момент, я хотел бы, чтобы это было быстро. На теннисном корте, например, или с женщиной. Я думаю о своих близких и о том, что для них это будет значить. Я думаю о том, будут ли обо мне помнить или нет. Хочется, чтобы помнили», — рассказал журналист.

При этом он подчеркнул, что не хочет превратиться в человека, «который не может за собой ухаживать».

«Рамблер» писал, что ранее Владимир Познер заявил о поддержке мер, принятых властями России в ситуации с распространением коронавируса.