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Появилось видео нового рекорда стойки на голове 

Вадим Дроздов 20 часов назад
Школьница из Екатеринбурга Каролина Черных побила все существующие мировые рекорды по стойке на голове. Школьница продержалась в положении "вверх ногами" 22 минуты и 2 секунды. Каролине всего 11 лет. Но она уже установила 20 различных рекордов национального и мирового значения. И это все за время режима самоизоляции. Школьница занимается силовым экстримом и решила не терять зря время пока все на карантине. Она установила рекорды по кистевой тяге, по жиму гири на гвоздях, в буксировке автомобиля и в переворачивании покрышки. Первый свой рекорд Каролина установила еще в возрасте 8 лет.
Общество , Видео , Екатеринбург
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