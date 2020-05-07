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Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео 

Вадим Дроздов 20 часов назад
Юрию Алексееву сейчас 45 лет. Уже 8 лет он живет в одиночестве в выкопанной им же землянке на границе Московской и Владимирской области. До того, как стать отшельником, он работал юристом в одной из московских компаний. Зарабатывает он тем, что проводит прямые трансляции в интеренете, в которых рассказывает о своей отшельнической жизни. Люди, которые его смотрят, посылают ему донаты — добровольные пожертвования произвольной суммы. Чаще всего подписчики Юрия просят покормить в прямом эфире кролика, который живет в землянке отшельника. Кролик — единственный житель землянки, который ощутил изменения в жизни из-за пандемии. Его перестали возить к ветеринару.
Общество , Видео , Юрий Алексеев , Владимирская Область
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