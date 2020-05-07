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Названа категория россиян, которая не боится коронавируса 

Ura.Ru и ещё 1 19 часов назад
Они не боятся коронавируса и кризиса
Фото: URA.RU
Старшее поколение россиян не беспокоится из-за пандемии коронавируса, равно как и кризиса. В исследовании страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» говорится, что больше всего переживаний у молодых россиян.
По данным исследования, «не боятся ни вируса, ни обвала рубля и ухудшения экономики» 26% россиян в возрасте от 50 до 59 лет и 23,3% в возрасте от 60 лет.
«Экономические последствия пандемии чаще волнуют прежде всего молодежь от 18 до 29 лет (20,5%) и опрошенных от 30 до 49 лет (17%)», — приводит выводы исследователей ТАСС.
85,5% россиян признали, что их беспокоит пандемия коронавируса, и лишь 14% заявили, что не переживают из-за эпидемии.
Интересно, что в кризис молодежь чаще готова откладывать деньги и хранить их наличкой (в этом признались 21% респондентов в возрасте до 30 лет), чем люди старшего поколения (87% людей в возрасте от 60 лет не хотят откладывать сбережения).
Опрос был проведен среди 1508 респондентов в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов.
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Общество , Социология , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , ИТАР-ТАСС
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