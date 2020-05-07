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Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал «Кулак справедливости», в котором продемонстрировал «ужасные, смертоносные, необратимые и жуткие удары». Шоу было выложено на YouTube и в Twitter журналиста.

«Рамблер» писал, что ранее Владимир Соловьев рассказал, что регулярно тренирует навыки рукопашного боя в спортивном зале, а по-настоящему последний раз дрался в начале 2000-х годов.

При этом в своем споре со спортивным комментатором Василием Уткиным Соловьев посоветовал тому оглядываться по сторонам, поскольку он хочет ему «хорошенько врезать».

В своем шоу «Кулак справедливости», начало которого стилизовано под боевики 1990-х годов, Владимир Соловьев продемонстрировал ряд «ужасных, смертоносных, необратимых и жутких ударов».

Среди ударов, которые показал телеведущий, — «вилла на озере», «по хомякам-агрессорам», «сквозной» и «рупор пропаганды».