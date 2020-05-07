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Соловьев показал «ужасные и смертоносные» удары 

Алиса Селезнёва и ещё 3 15 часов назад
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал «Кулак справедливости», в котором продемонстрировал «ужасные, смертоносные, необратимые и жуткие удары». Шоу было выложено на YouTube и в Twitter журналиста.
«Рамблер» писал, что ранее Владимир Соловьев рассказал, что регулярно тренирует навыки рукопашного боя в спортивном зале, а по-настоящему последний раз дрался в начале 2000-х годов.
При этом в своем споре со спортивным комментатором Василием Уткиным Соловьев посоветовал тому оглядываться по сторонам, поскольку он хочет ему «хорошенько врезать».
В своем шоу «Кулак справедливости», начало которого стилизовано под боевики 1990-х годов, Владимир Соловьев продемонстрировал ряд «ужасных, смертоносных, необратимых и жутких ударов».
Среди ударов, которые показал телеведущий, — «вилла на озере», «по хомякам-агрессорам», «сквозной» и «рупор пропаганды».
При этом в ролике, который стал частью эфира «Соловьёв LIVE» от 6 мая, указывается, что он «полностью снят на озере Комо на наши с вами деньги» и что «при съемках ролика физически не пострадал ни один либерал». А также приведены постскриптумы: ««Сбербанк» отказал в финансировании этого ролика», «все время на площадке присутствовало два охранника, чтобы никто не напал на Владимира Соловьева» и «ролик Соболева очень смешной».
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Общество , Видео , Василий Уткин , Владимир Соловьев , Сбербанк России
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