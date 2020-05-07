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Главврач ставропольской больницы вылечился от COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 7 мая 2020
Главврач ставропольской больницы победил COVID-19
Фото: РИА Новости
Главный врач больницы №2 Ставрополя Анатолий Былим, заразившийся COVID-19, сообщил о своем выздоровлении и готовности работать.
"Сегодня три недели, как я узнал, что болен коронавирусом, две недели я провел в стационаре с пневмонией, неделю я дополучал лечение в амбулаторных условиях. Сегодня я чувствую себя прекрасно и готов уже вернуться на работу", — сказал Былим в видеообращении в Instagram.
По данным властей Ставропольского края, за все время в регионе зафиксировано 864 случая заражения COVID-19, выздоровело 200 человек. По данным на среду, число заболевших выросло на 40, двое скончались. Общее число умерших составило 20 человек.
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Общество , COVID-19 , Ставрополь
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