Познер заговорил о желании покончить с собой

По словам телеведущего Владимира Познера, у него были суицидальные мысли, когда у него вторично диагностировали рак. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «В гостях у Гордона».

Познер отметил, что первый раз рак у него диагностировали 27 лет назад, когда он жил и работал в Америке.

«Такое впечатление, что я вошел в кирпичную стену. То есть, удар такой силы, что даже трудно описать. И конечно, сразу же мысль, что все — жизнь кончилась», — заявил он.

Тогда журналисту удалось победить болезнь, однако 6 лет назад у него нашли рак прямой кишки.

«Причем врач, который обнаружил это, сказал мне, что новообразование находится очень близко к сфинктеру и не исключено, что сфинктер придется удалить», — рассказал телеведущий.

Однако, по словам Познера , он не стал сдаваться и обратился к специалистам в пяти странах: в Америке, Израиле, Франции, Англии и в Германии. И в итоге в Германии ему провели операцию.

«У меня был рак второй степени и мне оставили сфинктер», — пояснил журналист.

Он признался, что после того, как ему поставили диагноз рак во второй раз, у него появились суицидальные мысли. Он был «твердо уверен», что, если операция не поможет, то «так жить не будет».

«Рамблер» писал, что в этом же интервью 86-летний Владимир Познер заявил, что хотел бы умереть быстро, «с женщиной или на теннисном корте».