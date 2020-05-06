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Никас Сафронов наехал на олигархов из-за аппаратов ИВЛ 

Алиса Селезнёва 6 мая 2020
Сафронов наехал на олигархов из-за аппаратов ИВЛ
Фото: РИА Новости
Никас Сафронов записал видеообращение, в котором пожаловался, что олигархи раскупили аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые очень нужны детской инфекционной больнице Ульяновска. Видеообращение художника опубликовал Telegram-канал Mash.
По словам Сафронова, к нему обратилась администрация больницы с просьбой купить аппарат ИВЛ, поскольку в клинику начали поступать дети с коронавирусом.
«Я стал искать аппараты ИВЛ на предприятиях, где их выпускают. Их физически просто нет, они будут только в августе. Но это очень большой срок», — рассказал он.
Сафронов отметил, что многие олигархи купили себе необходимое оборудование для искусственной вентиляции легких и держат его «на дачах, в домах, в оборудованных комнатах про запас», и выразил готовность купить один или два аппарата.
«Это неправильно. Сегодня аппараты нужны тем, кто в них нуждается, особенно детям. (…) Продайте, подарите, отдайте! Поступите так, как вы хотели бы, чтобы поступили по отношению к вам», — призвал он.
«Рамблер» писал, что ранее полицейские из Костромской и Свердловской областей обнаружили и изъяли около 1,5 тысячи просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких.
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Общество , Никас Сафронов , Ульяновск
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