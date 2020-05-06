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Глава Подмосковья пообещал «не наказывать жёстко» нарушителей без масок 

Говорит Москва и ещё 21 6 мая 2020
Воробьев пообещал жестко не наказывать людей без маски
Фото: АГН "Москва
Андрей Воробьёв завил, что первое время гражданам будут делать замечания.
Жителей региона обязали с 12 мая появляться на улице только в защитных масках.
«Первое время тебе будут делать замечания, никто не будет наказывать рублём жёстко и принципиально. Я очень рассчитываю, что каждый, кто находится рядом, всё-таки попросит тебя надеть маску, если ты ещё не понял, что это безопасно для самого тебя, для системы здравоохранения, для тех, кто находится рядом», — сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
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Общество , Другое , Андрей Воробьев
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