Определены выплаты при гибели врачей от COVID-19

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Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, в случае смерти выплата составит 2,7 миллиона рублей, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.