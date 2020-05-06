Власти Сочи рекомендовали не бронировать путевки

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский не рекомендовал туроператорам и отельерам бронировать путевки с 1 июня. Открытие летнего курортного сезона, скорее всего, откладывается на неопределенное время. Хотя подготовка к нему в городе идет полным ходом.

— Запрет будет продлен в случае, если эпидемиологическая ситуация останется напряженной, поэтому мы не рекомендуем туроператорам и отельерам курорта осуществлять бронирование с 1 июня до нормализации обстановки, — отметил глава Сочи.

Напомним, по решению правительства России с 28 марта до 1 июня в стране запрещен прием и размещение туристов во всех объектах размещениях — в санаториях, отелях, гостиницах, хостелах и частном секторе.

По словам директора одной из сочинских туристических компаний Дмитрия Богданова, курорт готовится к открытию сезона-2020 с 1 июня.

— Например, у туроператора "БиблиоГлобус" на первый день лета в Сочи запланированы сразу восемь авиарейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов, — объяснил он. — Продажи открыли и авиакомпании. Другое дело, что в начале лета курорт точно не выйдет на полную загрузку — она будет повышаться поэтапно в течение месяца и только к 1 июля курорт в среднем сможет выйти на более-менее приличный уровень загрузки.

А какие планы на летний сезон в горных курортах Сочи?

— Мы бронирование так и не останавливали, с 1 июня есть заезды, но пока непонятно, разрешат ли нам открыться, — сообщили "РГ" в пресс-службе горных курортов. — Некоторые гости перенесли путевки с апреля и мая на июнь. Поэтому если откроемся, то отдыхающие в начале лета у нас точно будут.

Краснополянские частные отели, а также места общепита и отдыха тоже настроены на открытие с 1 июня. Позиция бизнеса вполне понятна. Упущенная выгода от вынужденного простоя весьма ощутима.

Между тем, Роспотребнадзор разработал методические рекомендации, которые четко регламентируют начало работы средств размещения после окончания пандемии.

Как рассказал главный государственный санитарный врач по Сочи Владимир Оробей, открытие средств размещения будет возможно только после выполнения ими всех требований по обеспечению норм эпидемиологической безопасности.