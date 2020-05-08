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Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Названы два отличия между русскими и европейцами
Фото: РИА Новости
Французский историк, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс в интервью Figaro назвала два параметра, по которым русские отличаются от западных европейцев.
По ее мнению, один из этих параметров — "чувство истории", которое у жителей России развито сильнее из-за трагедий 20 века.
Вторым параметром историк называет обостренное "чувство смерти".
"Вся русская литература об этом говорит. Православное христианство, которое явно ставит воскрешение, то есть смерть, в основу веры. В России смерть видима, хотя бы в манере погребения. Гроб остается открытым до последней минуты, умерший остается для последнего прощания", — пояснила Каррер д'Анкосс.
Европейцы, считает она, думают только о настоящем. Они также забыли, что такое смерть, которую подменяют понятием "уход из жизни". На это, в частности, показала пандемия COVID-19, заключила Каррер д'Анкосс.
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Общество , Социология , Евровидение
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