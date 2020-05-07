Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не заслужили»: Киселев осудил нарушавших карантин россиян 

Алиса Селезнёва и ещё 9 13 часов назад
По словам гендиректора международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, жители России «своим поведением не заслужили» ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По мнению журналиста, ни о каком выходе на плато по заболеваемости коронавирусом «не может быть и речи».
«Плато — все еще мечта. Если будем прибавлять с той же скоростью, как и сейчас, к воскресенью перевалим за 200к. Своим поведением не заслужили плато, а значит — и послабления ограничений», — уверен Киселев.
Он также подчеркнул, что «надо жестче», иначе «станем терять все больше врачей».
«Рамблер» писал, что к 7 мая в России выявили рекордное число пациентов с коронавирусом — 11 231 человек. Накануне прирост составлял 10 559 человек. Всего с начала эпидемии в стране заразилось коронавирусом 177 160 человек.
Общество , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Вице-адмирал умер на улице в Москве
«Пугают, чтобы вакцинировать всех и установить чипы!»
«Пугают, чтобы вакцинировать всех и установить чипы!»
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение