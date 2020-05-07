По словам гендиректора международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, жители России «своим поведением не заслужили» ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По мнению журналиста, ни о каком выходе на плато по заболеваемости коронавирусом «не может быть и речи».

«Плато — все еще мечта. Если будем прибавлять с той же скоростью, как и сейчас, к воскресенью перевалим за 200к. Своим поведением не заслужили плато, а значит — и послабления ограничений», — уверен Киселев.

Он также подчеркнул, что «надо жестче», иначе «станем терять все больше врачей».

«Рамблер» писал, что к 7 мая в России выявили рекордное число пациентов с коронавирусом — 11 231 человек. Накануне прирост составлял 10 559 человек. Всего с начала эпидемии в стране заразилось коронавирусом 177 160 человек.