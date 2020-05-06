Как в России будут отменять ограничения 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин провел совещание о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила в ходе него с докладом.

Она сообщила о разработке ведомством проекта методических рекомендаций губернаторам субъектов Российской Федерации по снятию ограничений, которые были введены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Он подразумевает, что принятие соответствующего решения будет основываться на оценке темпов прироста заболевших, охвата тестирования и свободности коечного фонда в регионе за одну-две недели.

Отмена ограничений будет происходить в три этапа. На первом возобновят работу часть торговых объектов и будут разрешены прогулки с детьми и занятия спортом, на втором — возобновят работу образовательные организации и торговые объекты большей площади и будут разрешены прогулки с членами семьи. Наконец, на третьем этапе будут открыты скверы, парки, гостиницы и заведения общественного питания.