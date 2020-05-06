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Как в России будут отменять ограничения 

Артём Кульша 6 мая 2020
Как в России будут отменять ограничения
Фото: РИА Новости
Ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будут отменяться в три этапа. Это, как сообщает ТАСС, подразумевает проект рекомендаций, разработанный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Сегодня, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин провел совещание о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила в ходе него с докладом.
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Она сообщила о разработке ведомством проекта методических рекомендаций губернаторам субъектов Российской Федерации по снятию ограничений, которые были введены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Он подразумевает, что принятие соответствующего решения будет основываться на оценке темпов прироста заболевших, охвата тестирования и свободности коечного фонда в регионе за одну-две недели.
Отмена ограничений будет происходить в три этапа. На первом возобновят работу часть торговых объектов и будут разрешены прогулки с детьми и занятия спортом, на втором — возобновят работу образовательные организации и торговые объекты большей площади и будут разрешены прогулки с членами семьи. Наконец, на третьем этапе будут открыты скверы, парки, гостиницы и заведения общественного питания.
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Общество , COVID-19 , Анна Попова , Владимир Путин , Роспотребнадзор
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