Коронавирус меняет социальное поведение россиян 

Выход из режима самоизоляции будет совсем не такой, как многие мечтают. Как вынужденное заточение дома повлияет на наше социальное поведение, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Арина Липкина

Когда наступит долгожданный момент и можно будет наконец-то выйти из дома, не стоит впадать в эйфорию и пытаться сразу устроить себе грандиозный праздник, чтобы наверстать упущенное, предупреждает психолог. Как минимум потому, что режим изоляции — это стрессовая ситуация и для тела, и для психики, поэтому не стоит подвергать себя новым испытаниям.

"Самоизоляция накапливает в людях стрессовые состояния, телесные и психологические. Это могут быть раздражительность, вялость, неорганизованность, могут быть депрессивные тревожные состояния. Когда люди выйдут из режима самоизоляции и смогут вместе заниматься чем-то любимым, их досуг изменится. При этом выход должен быть постепенным. Если сразу ринуться во все тяжкие, это будет дополнительный стресс. Это как если бы вы сидели на диете и вышли из нее — не надо тут же есть много разной еды. Привычные способы отдыха, занятия и увлечения вернутся, но постепенно", — рассказала радио Sputnik Арина Липкина.

После окончания режима самоизоляции, во время которого людям приходилось постоянно находиться вместе, как ни странно, будет превалировать групповой досуг, считает психолог.