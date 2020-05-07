Коронавирус меняет социальное поведение россиян 

Выход из режима самоизоляции будет совсем не такой, как многие мечтают. Как вынужденное заточение дома повлияет на наше социальное поведение, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Арина Липкина.
Когда наступит долгожданный момент и можно будет наконец-то выйти из дома, не стоит впадать в эйфорию и пытаться сразу устроить себе грандиозный праздник, чтобы наверстать упущенное, предупреждает психолог. Как минимум потому, что режим изоляции — это стрессовая ситуация и для тела, и для психики, поэтому не стоит подвергать себя новым испытаниям.
"Самоизоляция накапливает в людях стрессовые состояния, телесные и психологические. Это могут быть раздражительность, вялость, неорганизованность, могут быть депрессивные тревожные состояния. Когда люди выйдут из режима самоизоляции и смогут вместе заниматься чем-то любимым, их досуг изменится. При этом выход должен быть постепенным. Если сразу ринуться во все тяжкие, это будет дополнительный стресс. Это как если бы вы сидели на диете и вышли из нее — не надо тут же есть много разной еды. Привычные способы отдыха, занятия и увлечения вернутся, но постепенно", — рассказала радио Sputnik Арина Липкина.
После окончания режима самоизоляции, во время которого людям приходилось постоянно находиться вместе, как ни странно, будет превалировать групповой досуг, считает психолог.
"На первом месте будут превалировать совместные занятия, потому что за это время люди стали воспринимать понятие "плечо к плечу", как что-то намного более ценное. Поэтому в большей степени будет превалировать не одиночный, не разделенный досуг, то есть дети отдельно, взрослые отдельно, муж и жена отдельно, все родственники отдельно, а что-то групповое, семейное. Такой отдых даже вне дома станет более актуальным", — считает Арина Липкина.