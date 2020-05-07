Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспортбенадзор предложил снимать ограничения по COVID-2019 в три этапа 

Газета.Ru и ещё 16 18 часов назад
Роспотребнадзор по поручению президента подготовил поэтапный план по выходу из режима самоизоляции. Его представила глава ведомства Анна Попова в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Она пояснила, что решения о выходе из самоизоляции будут принимать главы регионов, опираясь на несколько показателей: темпы прироста заболеваемости, свободные места в больницах и число проведенных тестов.
Согласно рекомендациям, снятие ограничений будет проходить в три этапа. Так, на первой стадии планируется разрешить прогулки с детьми и занятия физкультурой на улице. Кроме того, откроют магазины и объекты сферы услуг с ограниченной площадью.
На втором этапе можно будет гулять с членами семьи, разрешат работу образовательных учреждений. Деятельность возобновят торговые точки с большей площадью при условии соблюдения профилактических мер.
На третьем этапе откроются парки и скверы, гостиницы, кафе и рестораны. Будут работать все объекты торговли и сферы обслуживания.
Глава ведомства уточнила, что категории граждан, которые находятся в группе риска, должны будут соблюдать некоторые ограничения.
Ранее Попова сообщила, что в России снижается темп прироста заболеваемости коронавирусом.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 165,9 тыс. случаев COVID-2019, 1,5 тыс. человек умерли, 21,3 тыс. вылечились.
Газета.Ru: последние новости
Подмосковье продлило режим самоизоляции до 31 мая Подмосковье продлило режим самоизоляции до 31 мая В Москве умерла главврач городской поликлиники N180 с COVID-19 В Москве умерла главврач городской поликлиники N180 с COVID-19 Организаторы проекта "Имена героев" извинились за публикацию фото Гитлера Организаторы проекта "Имена героев" извинились за публикацию фото Гитлера
Комментарии 47
Общество , Видео , Политика , Анна Попова , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности о состоянии Мишустина
Появились подробности о состоянии Мишустина
Путин принял предложение Трампа
Путин принял предложение Трампа
Раскрыты потери российских звезд из-за пандемии
Раскрыты потери российских звезд из-за пандемии
Собянин подготовил новые ужесточения москвичам
Собянин подготовил новые ужесточения москвичам
Пушков назвал существование НАТО бессмысленным
Пушков назвал существование НАТО бессмысленным
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение