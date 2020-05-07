Роспотребнадзор по поручению президента подготовил поэтапный план по выходу из режима самоизоляции. Его представила глава ведомства Анна Попова в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Она пояснила, что решения о выходе из самоизоляции будут принимать главы регионов, опираясь на несколько показателей: темпы прироста заболеваемости, свободные места в больницах и число проведенных тестов.

Согласно рекомендациям, снятие ограничений будет проходить в три этапа. Так, на первой стадии планируется разрешить прогулки с детьми и занятия физкультурой на улице. Кроме того, откроют магазины и объекты сферы услуг с ограниченной площадью.

На втором этапе можно будет гулять с членами семьи, разрешат работу образовательных учреждений. Деятельность возобновят торговые точки с большей площадью при условии соблюдения профилактических мер.

На третьем этапе откроются парки и скверы, гостиницы, кафе и рестораны. Будут работать все объекты торговли и сферы обслуживания.

Глава ведомства уточнила, что категории граждан, которые находятся в группе риска, должны будут соблюдать некоторые ограничения.

Ранее Попова сообщила, что в России снижается темп прироста заболеваемости коронавирусом.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 165,9 тыс. случаев COVID-2019, 1,5 тыс. человек умерли, 21,3 тыс. вылечились.