Низкую смертность от коронавируса в России объяснили

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.
«В России эти показатели очень хорошие. Мы считаем, что да, потому что на самом деле уязвимая группа — это старше 65 лет. Среди заболевших их доля только 20%. Это очень хорошо… Это значит, что эпидемиологические меры смогли уберечь эту самую уязвимую группу населения», — сказала она.
По последним данным оперативного штаба, в России зафиксировано 165 929 заболевших коронавирусом, скончались 1537 человек.