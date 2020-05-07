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В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России 

RT на русском 23 часа назад
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
Фото: РИА Новости
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.
«В России эти показатели очень хорошие. Мы считаем, что да, потому что на самом деле уязвимая группа — это старше 65 лет. Среди заболевших их доля только 20%. Это очень хорошо… Это значит, что эпидемиологические меры смогли уберечь эту самую уязвимую группу населения», — сказала она.
По последним данным оперативного штаба, в России зафиксировано 165 929 заболевших коронавирусом, скончались 1537 человек.
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Общество , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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