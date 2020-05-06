В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных 

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Министр труда Антон Котяков заявил, что за последние два месяца в России зарегистрировали 735 тысяч безработных. Трансляция совещания с Путиным, где выступил министр, опубликована на YouTube-канале «России-24».

Всего к 6 мая в стране зарегистрирован 1 миллион 243 тысячи безработных.

Как сообщал «Рамблер», ранее на фоне ситуации с коронавирусом пособие по безработице в России повысили до уровня МРОТ — 12 130 рублей. Кроме того, на каждого несовершеннолетнего ребенка безработного человека решили дополнительно выплачивать по три тысячи рублей в месяц. Зарегистрироваться безработные могут онлайн.

Котяков уточнил, в стране уже назначили пособия на общую сумму 1,8 миллиарда рублей.