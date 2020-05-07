«Вирус уже выдыхается»

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Онищенко подчеркнул, что даже в условиях режима самоизоляции экономика и люди должны работать.

«Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль», — подчеркнул он.

Онищенко отметил, что новых стран, где ситуация вышла из-под контроля, так и не появилось.

По его мнению, отмена ограничений должна проходить в каждом российском регионе «в своей интерпретации», так как в разных частях страны разные уровни заболеваемости.

Как писал «Рамблер», накануне президент Владимир Путин поручил губернаторам в ближайшие дни разработать планы действий по отмене ограничений. При этом он подчеркнул, что любая поспешность грозит шагом назад в борьбе с коронавирусом.

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа.

На первом этапе люди смогут заниматься спортом на улицах, откроются небольшие магазины и учреждения сферы услуг. Затем власти разрешат прогулки с семьей, откроют школы и детские сады. В последнюю очередь откроются парки, людей обяжут соблюдать там социальную дистанцию.