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Онищенко объявил о «выдыхающемся» коронавирусе 

Мария Иванова и ещё 1 16 часов назад
«Вирус уже выдыхается»
Фото: РИА Новости
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ограничения, введенные в стране из-за коронавируса, ужесточать не стоит. Об этом сообщает НСН.
Онищенко подчеркнул, что даже в условиях режима самоизоляции экономика и люди должны работать.
«Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль», — подчеркнул он.
Онищенко отметил, что новых стран, где ситуация вышла из-под контроля, так и не появилось.
По его мнению, отмена ограничений должна проходить в каждом российском регионе «в своей интерпретации», так как в разных частях страны разные уровни заболеваемости.
Как писал «Рамблер», накануне президент Владимир Путин поручил губернаторам в ближайшие дни разработать планы действий по отмене ограничений. При этом он подчеркнул, что любая поспешность грозит шагом назад в борьбе с коронавирусом.
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа.
На первом этапе люди смогут заниматься спортом на улицах, откроются небольшие магазины и учреждения сферы услуг. Затем власти разрешат прогулки с семьей, откроют школы и детские сады. В последнюю очередь откроются парки, людей обяжут соблюдать там социальную дистанцию.
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Комментарии 26
Общество , Ситуация в мире , Коронавирус , Геннадий Онищенко , Владимир Путин , Госдума , Роспотребнадзор
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