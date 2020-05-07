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«Вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим», — приводит слова Онищенко РИА «Новости».

Он также напомнил, что у России свой путь развития ситуации с коронавирусом, однако страна опирается и на международный опыт.

«Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем ее на наши реалии, но не копируем. Потому что коронавирус делает поправки на наши региональные особенности и, как показывает статистика, у нас сегодня везде разные уровни распространенности инфекции», — заявил депутат в эфире НСН.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса сегодня невозможно вне зависимости от принятых мер, несмотря на все принятые меры. Она также сообщила, что результат нарушения карантинного режима в российских регионах виден через неделю.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.