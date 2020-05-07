Генпрокуратура России в среду, 6 мая, признала информацию об искусственном происхождении коронавируса SARS-COV-2, а также о том, что он является биологическим оружием, фейком. Теперь за умышленное распространение подобных новостей под видом правдивых, может грозить ответственность. Однако в России распространяется и масса других теорий заговора: анонимные комментаторы, лжеученые, знаменитости и телеведущие федеральных каналов готовы верить в то, что коронавирус связан с планами чипировать людей, с Биллом Гейтсом , с китайским заговором и чем угодно еще, лишь бы добавить себе очков популярности за счет испуганных людей. Кто распространяет конспирологические теории и откуда на самом деле они возникли в России — рассказывает «Лента.ру».

«Лента.ру» напоминает: читая новости о коронавирусе, лучше доверять только проверенным источникам, таким как Роспотребнадзор или оперштаб Москвы . Даже те люди, мнение которых вы цените, могут сами оказаться в заблуждении и выдать неподтвержденную или фейковую информацию за истину.

«Вы понимаете, что не все так просто?! Что происходит страшное глобальное устрашение людей вирусом, дабы потом вакцинировать всех и установить чипы!» — вещала в своем аккаунте Instagram бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня.

Посты были чрезвычайно эмоциональными — можно было подумать, что женщина и впрямь получила тайное знание и использует силу своей знаменитости для того, чтобы защитить человечество от страшной угрозы.

В постах звезды перемешались и вакцины, с помощью которых якобы людям вводят микрочипы для слежки за ними, и вышки связи пятого поколения (5G), которые, согласно одной из конспирологических теорий, устанавливаются для того, чтобы ослаблять человеческий иммунитет.

Одни читатели ее блога не поверили, что Боня говорит это всерьез. Они предположили, что она делает это для самопиара. Другие не сомневались в искренности звезды.

Стенли Кубриком. Среди последних наверняка есть множество тех, кто считает, что американцы не летали на Луну и все было отснято в Голливуде

В целом, еще задолго до пандемии коронавируса конспирологических теорий на отечественной почве хватало, и одна из самых известных была посвящена «цифровому концлагерю». В ней в одну кучу свалили все страхи, связанные с переходом государственных услуг в цифровой формат. Адепты этой конспирологической теории призывают по возможности пользоваться паспортами советского образца (потому что они не «чипованные»), не проходить через рамки металлоискателей (чтобы не «просвечивали»). И, разумеется, ее можно развивать как угодно широко, — ведь вести вредительскую деятельность может кто угодно, от людей, который «незаконно захватили власть в СССР» до рептилоидов и мирового правительства. Одним словом, почва была благодатная.

Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Бесполезные элементы

«Куда-то пропали войны в Сирии и Ливии, ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация, — прим. «Ленты.ру») затих… Видимо, режиссерам трудно вести сразу несколько сюжетных линий!» — комментирует одну из новостей о коронавирусе на «Яндекс. Новостях» некто под ником Инкогнито.

Ему вторит пользователь Сергей Тарановский, у которого есть «друг из Нью-Йорка », и он выложил у себя «видео о фейке коронавируса». Как пишет Тарановский, несмотря на то, что у этого друга широкий круг общения, никто из его знакомых так и не заболел. А сообщения о высокой смертности — это все обман.

Другую теорию подвязывает к ситуации step_by_step.

«Я вообще потерял веру во всех этих "ученых"… Мировой фейк, смертность вообще не выросла по сравнению с предыдущими годами с пневмонией… И все эти "ученые" молчат, продолжая жить за счет бюджетов стран. Бесполезные элементы: ни великих открытий, ни разоблачений фейков», — пишет он.

Здесь можно увидеть еще одну теорию заговора, которую активно продвигает писательница и радиоведущая Юлия Латынина . Раньше эта теория касалась в основном глобального потепления, но теперь органично сплелась и с пандемией коронавируса.

Согласно ней, глобального потепления не существует, а то, что подавляющее большинство ученых уверены в этом — так это потому, что они грантоеды, и если они станут писать правду, то им не будут выдавать гранты на исследования. Коронавирус же, в глазах людей, — просто еще один повод выбить из своих государств деньги на написание очередных бессмысленных работ-пугалок.

Но эта теория — побочная. В качестве основной конспирологами, активно выкладывающими свои «видеорасследования» на горячую тему в YouTube, продвигается старая как мир идея, что все, происходящее вокруг — постановка. Как та самая посадка американцев на Луну, якобы снятая в Голливуде.

К новости о том, что к одной из московских больниц выстроилась целая очередь карет скорой помощи, сразу же находятся те, кто начинает говорить, что машины намеренно гоняют по кругу, создавая только видимость очереди — якобы есть и дневное, и ночное видео, где можно рассмотреть одни и те же автомобили.

«Они ездят по кругу, наверное. Съемка по типу "Белых касок". Я предположила, почему так получилось. Монтаж неудачный. Теперь понятен прикол? МОНТАЖ. КАРУСЕЛЬ», — пишет в комментариях некто Лана.

Антон Ваганов / Reuters

С пациентами тоже все понятно. По телевизору не показывают умирающих и страдающих больных, а это значит, что и вируса никакого нет. «Где эти болеющие? Показывают только якобы болеющих, которые выглядят здоровее здоровых!» — возмущается комментатор с ником Юг.

Рабы Билла Гейтса

Разумеется, раз заговор есть, и вокруг творится нечто загадочное, это должно быть кому-то выгодно, рассуждают конспирологи. И тут вступает в игру «теория золотого миллиарда», согласно которой условные воротилы западного мира хотят оставить на Земле только один миллиард «правильных» преуспевающих людей, а «смердов» — истребить.

Кто во всем виноват — не столь важно, хотя в последнее время на первый план выходит теория о том, что это все же должен быть Билл Гейтс. В конце концов, с ним уже связано множество другой конспирологии — а тут он прямо заявил, что жертвует деньги на создание вакцины от коронавируса, да еще оказалось, что несколько лет назад предупреждал о том, что человечеству может грозить пандемия нового заболевания.

Связать одно с другим конспирологам труда не составляет. А поскольку среди них множество тех, кто выступает против прививок, то им становится ясно: коронавирус придумали для того, чтобы заразить всех, а потом поставить всем прививки. Причем не простые, а такие, которые будут вызывать бесплодие — вот и путь к достижению общества «золотого миллиарда». Ну и Гейтс, конечно, озолотится за счет продажи вакцин прибавит.

Arun Sankar / AP

Китайский эксперимент

Некий egorus85 все на тех же «Яндекс. Новостях» расписывает «краткую хронологию событий». Он с уверенностью утверждает, что вирус придумали в США еще в августе прошлого года (хотя, по основной версии, первые случаи COVID-19 начали регистрировать в китайском Ухане в ноябре 2019 года) на «закрытой лаборатории в Форт Дейтрик». Вирус якобы пустили гулять по США и Европе, а в Китай завезли другой, менее смертельный штамм. Зачем нужно было делать так, а не наоборот, он не поясняет, но для любителей страшных баек объяснение и не нужно.

Другие наоборот считают, что вирус разработали в Китае — ведь, на счастье любителей теорий заговора, в Ухане действительно есть лаборатория, в которой исследуют вирусы. Человек с ником andy. b считает, что китайцы «экспериментируют», и вакцина у них заготовлена заранее. Но планы большие — по мнению комментатора, таким образом Китай собирается навредить Америке, куда потом скинут «более смертоносный штамм».

Но при чем тут Россия? Есть у andy. b ответ и на этот вопрос.

«Просто смотрите по миру, где у них огромные инвестпроекты однозначно, китайцы не заинтересованы, чтобы Россия шла вверх. Зачем пустили этих помощников? Чтобы они тестировали свои новые достижения по всей стране? Разводят они», — раскладывает по полочкам он.

В цифровой концлагерь

У кого-то китайцы виноваты во всем, у кого-то — наоборот, американцы, а китайцы пострадали вместе со всеми. Но сторонникам и тех, и других теоретиков, помимо того, что с помощью вируса осуществляется некий зловещий план по сокращению населения Земли, также очевидно, что, с другой стороны, вирус не такой уж и опасный. Причем оба этих утверждения (вирус не опасен, но с его помощью сократят население) отлично сочетаются в головах конспирологически настроенных граждан, и ничуть не конфликтуют.

Для них очевидно, что если вирус не опасен, то весь этот шум, определенно, преследует определенную задачу. Тут же подоспевают следующие эксперты, которые начинают уверять как друг друга, так и других сомневающихся комментаторов, что это заговор властей. А цифровые пропуска — это, как пишет Олег А., путь к тому, что всех потом «будут чипировать как собак».

Другой пользователь с ником «включите мозг» выдвигает теорию, которая идет еще дальше.

«Строят в срочном порядке 11 клиник по Подмосковью, вопрос — для чего?» — пишет он.

И сам отвечает — для «срочного укола от чего-то». В прививки от гриппа он, конечно, не верит, так что вывод один — таким образом людей чипируют, но «относительно добровольно». Получается, «фейковая» пандемия — такой удачный повод, чтобы вовлечь в это действо как можно больше народа.

Еще одна комментаторша вторит ему. «Это удивительно! — негодует она. — Люди, никого не хочу обидеть, но что ж Вы все, как послушное стадо кинулись за этими пропусками? Ну включите уже свои головы! Из-за таких, как Вы, потом всю страну чипируют, и тогда уже с этим ничего нельзя будет сделать!».

Новое дело разведчика Квачкова

Две эти стадии принятия коронавирусной конспирологии опять никак не противоречат первой, согласно которой все происходящее — гигантская постановка за авторством голливудских режиссеров.

Например, на ресурсе Pikabu есть пространный пост очередного конспиролога, который, по его же признанию, после обращения президента 25 марта испытал «шок и боязнь за своих близких и за себя», побежал закупаться гречкой, но потом начал исследовать пространство сети и обнаружил, что все это — «большой обман». По его словам, больницы в США и Италии не переполнены, а все сообщения и фотографии оттуда — определенно фейк. Выводы, естественно, многозначительные.

«Свидетелей» того, что коронавируса не существует (или того, что он не опаснее сезонного гриппа), достаточно много. Они устраивают массовые набеги в комментарии почти к каждому набирающему популярность видео на YouTube или посту в Instagram. Американский блогер российского происхождения Samsebeskazal Denis ведет на YouTube хроники пандемии из США.

«Вот, посмотрите, стоят три рефрижиратора рядом с больницей, все работают. Какие вам еще доказательства нужны? Кто их будет гонять просто так?» — возмущенно спрашивает он в своих роликах.

Но кажется, что ролики-опровержения только раздувают антикоронавирусную истерию, и она, через мнения разномастных «специалистов» и «экспертов», продвигается все выше, подогреваясь многочисленными лженаучными видео. Так, например, в сети активно гуляет ролик эпидемиолога Игоря Гундарова, разработчика так называемой «эпидемиологии духовности», согласно которой отсутствие этой самой «духовности» ведет к вымиранию населения России. Есть духовность — растет население. Нет — вымирает.

Тут как тут и полковник Владимир Квачков , который с момента своего выхода из заключения, в котором он пребывал за попытку организации госпереворота, не перестает выступать везде, куда его только пригласят. На этот раз он тоже не подводит — несмотря на то, что видео с ним активно удаляет YouTube, можно найти один из выпусков, в котором он, у столика с иконами, вещает, что пандемия — это заговор, мягко говоря, евреев.

Бесогон против коронавируса

Когда казалось, пусть себе отрицающие коронавирус люди остаются наедине со своими теориями, учеными и разведчиком Квачковым, конспирология вышла на федеральное ТВ. В субботу, 2 мая, на телеканале «Россия 24» показали очередной выпуск программы «Бесогон TV», которую снимает и ведет режиссер Никита Михалков . Выпуск носил название «У кого в кармане государство». Деятель культуры тихим голосом, как обычно спокойным тоном докладывал зрителям: мол, так и так, Билл Гейтс собирается всех вакцинировать, для этого коронавирус и придумали.

«Но это не те прививки, как от полимиелита и оспы, как нам в школе ставили», — продолжал Михалков.

Он декларирует, что миллиардер задумал таким образом под видом вакцинации от коронавируса чипировать все население планеты. Почему-то досталось от главного бесогона российского телевидения и главе Сбербанка Герману Грефу . В дистанционных образовательных программах для детей, которые поддерживает Греф, Михалков увидел желание управлять людьми «с помощью цифровизации».

К счастью, программу по «России 24» показали только два раза — в 23 часа и в 3 часа ночи. Режиссер на это отреагировал достаточно жестко, заявив, что его передача — «это принуждение к правде ненасильственными методами», а раз ее снимают с эфира, значит «есть неприкосновенный и правда не нужна».

Кризис и актеры

Самое смешное заключается в том, что доморощенные конспирологи в действительности не могут придумать ничего своего. Зачастую кивая на «бездуховный Запад» как на источник всех бед, они активно подхватывают все, что говорят их американские собратья. Так, например, теория относительно «смертоносных» вышек мобильной связи пятого поколения, влияющих на иммунитет, зародилась в коспирологическом сообществе QAnon, которое транслирует самые дикие домыслы. Пустые американские и европейские больницы — тоже выдумка отнюдь не российских комментаторов и блогеров.

Что касается того, что все это «снимают в Голливуде» — эта теория известна как crisis action, и заключается она в том, что большая часть терактов, крупных несчастных случаев и катастроф никогда не происходили на самом деле. Ее отцом является американский конспиролог Джеймс Трейси, который, после стрельбы в младшей школе города Сэнди Хук, в 2012 году стал утверждать, что и жертвы стрельбы, и их родители, и те, кто все это устроил — актеры, нанятые агентством Vision Box по заказу властей. Позднее он стал говорить, что и теракт на марафоне в Бостоне — тоже постановка. Ну а цель — установить слежку за населением и отнять у него оружие.

С тех пор эта теория отлично прижилась на американской почве. Но, похоже, именно с началом пандемии коронавируса она начала свое победное шествие по территории России. Ситуация для конспирологов удобная: для борьбы с заболеванием властям приходится применять жесткие меры, а жертв COVID-19 действительно пока не так много, чтобы беда пришла в каждый дом и перестала быть чем-то по ту сторону монитора. Уставшие от самоизоляции люди пытаются найти объяснение, почему же их загоняют по домам, и, не найдя ответ на свой вопрос, обращаются за помощью к интернету, в котором, как известно, можно найти подтверждение любым, даже самым иррациональным страхам.