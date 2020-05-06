Мурашко высказался об испытаниях вакцины от COVID-19 

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что испытания российских вакцин от нового коронавируса демонстрируют обнадеживающие результаты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр отметил, что разработчики вакцин — в основном федеральные учреждения и одна частная компания — двигаются в верном направлении. По мнению Мурашко, российские исследователи смогут выйти на лекарственный препарат, который будет работать.

Также министр рассказал, что на стадии клинических испытаний в стране находятся семь препаратов, которые планируется использовать для лечения коронавируса. Речь идет об ингибиторах интерлейкина 6 и иммуномодуляторах. Еще один препарат — триазаверин — скоро рассмотрят в этическим комитете клинических исследований.

Как писал «Рамблер», Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в свой перечень перспективных вакцин от коронавируса девять российских разработок. Всего к 23 апреля в мире создали 83 препарата, 77 из них находятся на стадии доклинических исследований, а шесть уже начали испытывать на людях.

Доктор медицинских наук, иммунолог и вирусолог Владислав Жемчугов предупреждал, что гарантий создания действующей вакцины нет. По его словам, вакцину создать удастся, если будет доказано, что после болезни у людей формируется длительный иммунитет.