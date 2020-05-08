В Москве и области усилят контроль за самоизоляцией 9 мая 

В День Победы полицейские и сотрудники Росгвардии будут усиленно отслеживать нарушителей режима самоизоляции и социальной дистанции в Москве и области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, особое внимание полицейские уделят зонам отдыха и местам рядом со смотровыми площадками, где пройдут салюты.
Кроме того, полиция будет проверять лесополосы, лесные массивы и берега водоемов, куда люди могут отправиться компаниями. Также правоохранители будут тщательнее проверять электронные пропуска.
Как писал «Рамблер», накануне мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан не приходить на салют 9 мая. Он подчеркнул, что скопление людей грозит массовым заражением коронавирусом.
Мэр отмечал, что ситуацию во время салюта будет контролировать полиция.