В Москве и области усилят контроль за самоизоляцией 9 мая 

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В День Победы полицейские и сотрудники Росгвардии будут усиленно отслеживать нарушителей режима самоизоляции и социальной дистанции в Москве и области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, особое внимание полицейские уделят зонам отдыха и местам рядом со смотровыми площадками, где пройдут салюты.

Кроме того, полиция будет проверять лесополосы, лесные массивы и берега водоемов, куда люди могут отправиться компаниями. Также правоохранители будут тщательнее проверять электронные пропуска.

Как писал «Рамблер», накануне мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан не приходить на салют 9 мая. Он подчеркнул, что скопление людей грозит массовым заражением коронавирусом.

Мэр отмечал, что ситуацию во время салюта будет контролировать полиция.