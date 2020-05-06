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Минздрав: Россия не вышла на плато по коронавирусу 

Мария Иванова и ещё 25 6 мая 2020
Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что прирост зараженных новым коронавирусом в России продолжается, поэтому о выходе на плато говорить рано. Об этом сообщает ТАСС.
«Я думаю, что на вопрос «плато или не плато» тут ответ простой, поскольку прирост идет ежедневный, я думаю, что это пока не плато», — сказал Мурашко.
Также он подчеркнул, что выход на плато не будет происходить одновременно во всех регионах.
Разговоры о плато коронавируса в РФ назвали преждевременными
По его мнению, на совещании с Путиным 6 мая будет обсуждаться рост заболеваемости и то, как «видоизменить экономическую деятельность», чтобы ущерб для экономики был минимальным. Как писал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 10 559 человек с коронавирусом. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 165 929 пациентов, 21 327 из них выздоровели, 1537 скончались.
В последние несколько дней прирост пациентов в России сохраняется на уровне в десять с лишним тысяч человек.
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Общество , Видео , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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