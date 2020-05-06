Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что прирост зараженных новым коронавирусом в России продолжается, поэтому о выходе на плато говорить рано. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что на вопрос «плато или не плато» тут ответ простой, поскольку прирост идет ежедневный, я думаю, что это пока не плато», — сказал Мурашко.

Также он подчеркнул, что выход на плато не будет происходить одновременно во всех регионах.

По его мнению, на совещании с Путиным 6 мая будет обсуждаться рост заболеваемости и то, как «видоизменить экономическую деятельность», чтобы ущерб для экономики был минимальным. Как писал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 10 559 человек с коронавирусом. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 165 929 пациентов, 21 327 из них выздоровели, 1537 скончались.

В последние несколько дней прирост пациентов в России сохраняется на уровне в десять с лишним тысяч человек.